Zu gross, zu klein oder Schorf: Der Schweizer Bauernverband, «Save Food, Fight Waste» und «Too Good To Go» verteilen am 3. November im Zürcher Hauptbahnhof 9 Tonnen Äpfel, die nicht in den Handel gelangen, aber perfekt zum Essen sind. Bildquelle: Shutterstock.com Mit der Aktion soll auf die Lebensmittelverschwendung in der Schweiz aufmerksam gemacht werden,...

Den vollständigen Artikel lesen ...