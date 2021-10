DGAP-News: SynBiotic SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Weitere sieben Millionen Euro für SynBiotic SE



27.10.2021 / 07:56

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



München, 27. Oktober 2021 Das Cannabis-Unternehmen SynBiotic SE hat erfolgreich eine weitere Barkapitalerhöhung abgeschlossen. 334.000 neue Aktien wurden hierzu zu einem Ausgabepreis von 21 Euro je Aktie bei institutionellen Investoren platziert. Mit dem Erlös von ca. 7 Millionen Euro will die börsengelistete Gesellschaft den weiteren Wachstumskurs und die Expansion finanzieren. Ein guter Teil des Emissionserlöses soll - ggf. zusammen mit eigenen Aktien - für strategische Akquisitionen verwendet werden. SynBiotic SE ist das erste börsengelistete Cannabis-Unternehmen in Deutschland und hat seit Erstnotiz im November 2019 nun mehr als 13 Millionen Euro aufgenommen und früh in den europaweiten Ausbau der Geschäfte, Produktneuheiten und intensiveres Marketing investiert. CEO Lars Müller sagt hierzu: "Ein Blick auf das ausgehende Jahr zeigt: Beim Wachstum von SynBiotic SE haben wir ein atemberaubendes Tempo angeschlagen. Die neue Regierung in Deutschland gibt uns jetzt nochmals zusätzlichen Rückenwind. Die Details sind zwar noch nicht bekannt, aber wir erwarten einen deutlichen Schritt vorwärts, was das Thema Legalisierung und Kommerzialisierung betrifft. Als Marktführer in Deutschland sind wir bestens positioniert, diesen Rückenwind in den Ausbau von Marktanteilen und Umsatzwachstum zu verwandeln. Gleichzeitig wollen wir auch das Wachstum im europäischen Ausland forcieren und uns auch als europäischer Marktführer etablieren." Über die SynBiotic SE Die SynBiotic SE ist das erste deutsche börsengelistete Cannabis-Unternehmen und verfolgt einen auf die EU fokussierten Buy & Build Investmentansatz. Das Kerngeschäft des Plattform- Unternehmens ist die Erforschung und Entwicklung neuer, auf Cannabinoiden und Terpenen basierender Lösungsansätze für die großen Gesellschaftsprobleme wie Schmerz, Schlaf und Angst. Darüber hinaus beschäftigt sich die Plattform mit der Produktion verschiedenster Cannabinoide und entwickelt und vertreibt Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel sowie Kosmetikprodukte unter eigenen Marken.

27.10.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de