Aktien: Wieder Probleme an Chinas Immomarkt

Anzeige / Werbung Nach dem strauchelnden Immobilienriesen Evergrande ist in China ein weiterer Immobilienentwickler in Zahlungsverzug geraten. Auch die Evergrande-Aktie bleibt unter Druck, obwohl sich die Unternehmenssituation bessert. Der kleinere Rivale Modern Land zahlte keine Zinsen für eine Anleihe. Er begründete dies mit unterwarteten Liquiditätsengpässen. Bei Investoren kamen die Sorgen vor einer Krise am ganzen chinesischen Immobilienmarkt wieder hoch. Die Frage sei immer, wer der nächste sei. Immobilienfirmen gerieten nun "eine nach der anderen" in Schwierigkeiten. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Die Zahlungsschwierigkeiten von Evergrande halten seit Wochen die Finanzmärkte in Atem. Der mit mehr als 300 Mrd. Dollar verschuldete Konzern konnte mehrfach Anleihezinsen nicht bedienen. Nachdem er jedoch vergangene Woche Zinsen für eine Dollar-Anleihe überwiesen hatte, waren die Märkte erleichtert. Auch die Arbeit an Bauprojekten nahm Evergrande wieder auf. Die Ankündigung von Modern Land führte jedoch dazu, dass Evergrande-Aktien anfängliche Gewinne abgaben und um sechs Prozent abrutschten. Titel von Modern Land wurden nicht gehandelt. Evergrande-Aktie bleibt in schwierigem Fahrwasser Die Aktie von Evergrande kann sich weiter stabilisieren, bleibt aber vom Widerstand bei 3.000 HKD noch ein gutes Stück entfernt. Der MACD (Momentum) steigt dennoch an und gibt weiter Hoffnung. Doch es bleibt dabei: erst ein Sprung über den aktuellen Widerstand hinaus bessert die charttechnische Situation nachhaltig. Enthaltene Werte: DE0006283302,DE000A1ML7J1,KYG618221058,LU1250154413,KYG2119W1069

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )