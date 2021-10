Wiesbaden - Der Umsatz der gewerblichen Wirtschaft in Deutschland ist im September 2021 gegenüber dem Vormonat leicht gestiegen. Der nominale Umsatz erhöhte sich saison- und kalenderbereinigt gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse am Mittwoch mit.



Im Vergleich zum Niveau des Vorkrisenmonats Februar 2020 stieg der Umsatz um 13,6 Prozent. Die Umsatzentwicklung für August 2021 gegenüber dem Vormonat wurde anhand der vollständigen Daten von -0,3 Prozent um 0,6 Prozentpunkte nach unten auf -0,9 Prozent revidiert, so die Statistiker weiter.

