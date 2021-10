Wir schreiben das Jahr 1996. Prinzessin Diana und Prinz Charles lassen sich scheiden, Klonschaf Dolly lässt Wissenschaftler staunen und wir alle tanzen zu "Macarena" oder "Coco Jambo". Auch an den Märkten tut sich etwas: Die Telekom geht an die Börse und soll die Deutschen zu Aktionären machen. Wer der anfänglichen Euphorie nicht traute, hat seine Zweifel jetzt - 25 Jahre später - hoffentlich abgelegt. Ende 2020 waren immerhin rund 12,4 Millionen Deutsche am Aktienmarkt engagiert - so viele wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...