DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der US-Software-Riese Microsoft ist mit einem neuen Rekord in sein neues Geschäftsjahr gestartet und blickt auch auf das bereits laufende zweite Quartal optimistisch. Rückenwind gibt dem US-Konzern vor allem der Schwenk zur Arbeit von zu Hause, weshalb das Cloud-Geschäft einmal mehr starkes Wachstum erzielte. Auch die Nachfrage nach der Videokonsole Xbox beflügelt den Konzern. Microsoft verdiente erstmals in einem Quartal mehr als 20 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn kletterte um 48 Prozent auf 20,51 Milliarden Dollar, deutlich mehr, als Analysten mit im Mittel 15,7 Milliarden Dollar erwartet hatten. Microsoft räumte zwar ein, dass rund 3,3 Milliarden Dollar auf einen einmaligen Steuervorteil zurückzuführen sind, doch auch damit übertraf Microsoft die Konsensschätzung locker. Der Umsatz kletterte im Auftaktquartal auf 45,3 von 37,15 Milliarden Dollar, während Analysten 44 Milliarden geschätzt hatten. Für das zweite Geschäftsquartal per Ende Dezember peilt Microsoft einen Umsatz von 50,15 bis 51,05 Milliarden Dollar an. Im Vorjahreszeitraum waren es 43,1 Milliarden gewesen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:00 Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q, New York

12:55 Coca-Cola Co, Ergebnis 3Q, Atlanta

13:00 McDonald's Corp, Ergebnis 3Q, Oak Brook

13:00 Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q, Pittsburgh/Northfield

13:30 Boeing Co, Ergebnis 3Q, Chicago

13:30 General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q, Detroit

22:05 Ebay Inc, Ergebnis 3Q, San Jose

22:09 Ford Motor Co, Ergebnis 3Q, Dearborn

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.571,50 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.567,00 +0,1% Nikkei-225 29.039,60 -0,2% Hang-Seng-Index 25.632,48 -1,6% Kospi 3.027,79 -0,7% Shanghai-Composite 3.565,94 -0,9% S&P/ASX 200 7.448,70 +0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Leicht positive Vorgaben der US-Börsen verpuffen, sie werden von Sorgen um den chinesischen Immobilienmarkt und die hohe Inflation weltweit überlagert. Die chinesischen Behörden haben nun den Gründer des in Schieflage geratenen Immobilienriesen Evergrande aufgefordert, sein persönliches Vermögen zur Rückzahlung von Schulden zu verwenden. Im Laufe der Woche ende eine Frist für die Bedienung einer Dollar-Anleihe des Konzerns, betonen die Experten von IG dazu. Evergrande zeigen sich aktuell wenig verändert. In Hongkong stehen besonders Technologieaktien unter Druck, wie Tencent, Alibaba und Meituan mit Einbußen bis rund 4 Prozent. Die Analysten von KGI Securities sehen in den Abgaben auch eine Gegenbewegung auf die jüngsten Erholungsgewinne. Unter den Einzelwerten in Tokio geht es für Canon um über 5 Prozent nach unten nach Vorlage des Quartalsberichts und einer gesenkten Prognose. Nidec kommen nach ebenfalls enttäuschend ausgefallenen Geschäftszahlen um gut 3 Prozent zurück. Shimano (+8,2%) profitieren dagegen davon, dass der Fahrradhersteller seinen Umsatz- und Gewinnausblick angehoben hat.

US-NACHBÖRSE

Microsoft ist mit einem Rekord in sein neues Geschäftsjahr gestartet. Die Aktie verteuerte sich um 2 Prozent. Der US-Software-Riese verdiente erstmals in einem Quartal mehr als 20 Milliarden Dollar und deutlich mehr als Analysten erwartet hatten. Auch der Umsatz übertraf die Erwartungen. Der Kurznachrichtendienst Twitter ist dagegen im dritten Quartal trotz eines kräftigen Umsatzwachstums in die roten Zahlen gerutscht, wofür ein außerordentlicger Aufwand ursächöich war. Für die Aktie ging es um 3,9 Prozent nach oben. Die Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet büßte 0,8 Prozent ein. Das Unternehmen verdoppelte den Gewinn nahezu und erzielte einen neuen Umsatzrekord. Der Kreditkartenabieter Visa schnitt in seinem Schlussquartal besser ab alsgedacht, der Kurs gab dennoch um 2,7 Prozent nach.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.756,88 +0,0% 15,73 +16,8% S&P-500 4.574,79 +0,2% 8,31 +21,8% Nasdaq-Comp. 15.235,72 +0,1% 9,01 +18,2% Nasdaq-100 15.559,49 +0,3% 45,29 +20,7% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 801 Mio 805 Mio Gewinner 1.498 2.122 Verlierer 1.844 1.245 unverändert 144 120

Gut behauptet - Der bislang positive Verlauf der Berichtssaison trieb die Kurse weiter an. Dazu kamen besser als erwartete US-Konjunkturdaten. Allerdings kamen die Indizes von ihren Tageshochs wieder deutlicher zurück, denn ein echter Gradmesser für den Verlauf der Berichtssaison komme nach der Schlussglocke, wenn die Technologie-Schwergewichte Twitter, Microsoft, Advanced Micro Devices sowie die Google-Mutter Alphabet ihre Ergebnisse vorlegten, hieß es. Facebook schlug beim Gewinn die Erwartungen des Marktes, blieb aber beim Umsatz unter den Schätzungen. Auch der Umsatzausblick verfehlte die Marktprognose. Die Aktie verlor 3,9 Prozent. Lockheed Martin drittelte sein Ergebnis wegen eines Sondereffekts fast und verfehlte auf der Umsatzseite die Konsensschätzung. Die Aktie rutschte um 11,8 Prozent ab. Der Paketdienstleister UPS übertraf im dritten Quartal mit Umsatz und Gewinn die Markterwartungen. Die Aktie gewann 6,9 Prozent.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,45 1,3 0,44 33,3 5 Jahre 1,18 0,5 1,18 82,0 7 Jahre 1,46 -0,7 1,46 80,8 10 Jahre 1,61 -2,1 1,63 69,5 30 Jahre 2,04 -4,0 2,08 39,6

Während am längeren Ende die Renditen erneut leicht zurückkamen, blieben sie am kürzeren Ende angesichts der Inflationssorgen stabil, die Zinskurve flachte sich somit ab.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1598 +0,0% 1,1593 1,1596 -5,0% EUR/JPY 132,32 -0,0% 132,35 132,22 +4,9% EUR/GBP 0,8428 +0,1% 0,8422 0,8424 -5,6% GBP/USD 1,3761 -0,0% 1,3766 1,3763 +0,6% USD/JPY 114,09 -0,1% 114,16 114,02 +10,5% USD/KRW 1.170,65 +0,3% 1.167,60 1.167,10 +7,8% USD/CNY 6,3852 +0,0% 6,3830 6,3854 -2,2% USD/CNH 6,3827 +0,1% 6,3793 6,3819 -1,8% USD/HKD 7,7777 +0,0% 7,7757 7,7746 +0,3% AUD/USD 0,7518 +0,2% 0,7501 0,7493 -2,4% NZD/USD 0,7161 +0,0% 0,7159 0,7156 -0,3% Bitcoin BTC/USD 60.949,51 +0,4% 60.708,02 62.265,75 +109,8%

Der Dollar-Index stieg um 0,1 Prozent. Devisenstrategin Kathy Lien von BK Asset Management sieht die Kernrate der persönlichen Konsumausgaben in den USA am Freitag als bedeutsamer für die kurzfristige Richtung des Greenbacks an als die Wachstumsdaten zum dritten Quartal am Donnerstag. Der Kern-PCE-Index dürfte neue Hochs erklommen haben und in der Folge sowohl Inflationserwartungen als auch Dollar-Wechselkurse klettern, so ihre Erwartung.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,87 84,65 -0,9% -0,78 +75,3% Brent/ICE 85,74 86,40 -0,8% -0,66 +69,1%

Die Ölpreise stiegen erneut auf Siebenjahreshochs. "Die Rohölpreise steigen weiter und die Bitten an die Opec, die Produktion zu erhöhen, stoßen weiterhin auf taube Ohren", sagte Edward Moya von Oanda. Im Späthandel und in Asien am Mittwoch kamen die Preise wieder etwas zurück, nachdem ein US-Branchenverband für die vergangene Woche steigende US-Ölvorräte berichtet hatte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.785,94 1.792,91 -0,4% -6,97 -5,9% Silber (Spot) 23,92 24,16 -1,0% -0,24 -9,4% Platin (Spot) 1.022,00 1.032,03 -1,0% -10,03 -4,5% Kupfer-Future 4,46 4,49 -0,5% -0,02 +26,7%

Der Goldpreis gab die Gewinne der vergangenen beiden Handelstage wieder ab und rutschte unter die Marke von 1.800 Dollar. Am Montag war das Edelmetall auf den höchsten Stand seit sechs Wochen gestiegen, gestützt von Goldkäufen zum Schutz vor Inflation.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

Eine Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech-Pfizer für fünf- bis elfjährige Kinder in den USA rückt näher: Der Impfausschuss der US-Arzneimittelbehörde FDA empfahl am Dienstag, dem Vakzin eine Notfallzulassung für diese Altersgruppe zu erteilen. Über eine Zulassung des Impfstoffes für Fünf- bis Elfjährige muss nun die FDA entscheiden. Die Arzneimittelbehörde folgt in aller Regel den Empfehlungen des Expertengremiums.

CHINA/FRANKREICH

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 27, 2021 01:59 ET (05:59 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.