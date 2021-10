Niantic hat den Start seines neuesten mobilen Augmented-Reality-Spiels angekündigt. Pikmin Bloom startet vor dem globalen Rollout zunächst nur in Australien. Zu Beginn des Jahres hatte Niantic, der Schöpfer hinter dem erfolgreichen AR-Game Pokemon Go, angekündigt, erneut mit Nintendo zusammenzuarbeiten, um einen ähnlichen Titel zu kreieren. Dieses Mal sollte das Pikmin-Universum als Vorlage dienen. Mehr zum Thema Pikmin: Pokemon-Go-Macher entwickeln neues Augmented-Reality-Spiel für Nintendo "Pokémon Go": So ...

