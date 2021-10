Allerdings ist der DAX nach dem vorherigen Hochlauf überhitzt und auch der US-Index S&P 500 befindet sich an zwei wichtigen Widerständen. Einmal an der unteren Trendkanalbegrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart und zudem an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals im Wochenchart. Zudem ging der S&P 500 am Vortag mit einer bearishen Tageskerze aus dem Handel. Prallt der S&P 500 wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...