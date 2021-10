Valneva möchte 5.500.000 Stammaktien im Rahmen eines globalen Angebots ausgeben. Das Angebot betsteht aus einem öffentlichen Angebot von American Depositary Shares ("ADSs"), die jeweils zwei Stammaktien repräsentieren, in den Vereinigten Staaten, zudem aus einer Privatplatzierung der Stammaktien außerhalb der Vereinigten Staaten. Das globale Angebot beginnt sofort, so das Unternehmen. Eingesetzt wird das Kapital für die Entwicklung von Impfstoffkandidaten: 50 Mio. US-Dollar zur Finanzierung der weiteren Entwicklung des Lyme-VLA15-Impfstoffkandidaten durch Abschluss der klinischen Phase-2-Studien, einschließlich der Übergabe an Pfizer. Ungefähr 60 Mio. US-Dollar für den Abschluss der Entwicklung des ...

