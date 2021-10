DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Kaum verändert zeigen sich die DAX-Futures am Mittwoch im Handelsverlauf. Der Dezember-Kontrakt zieht um 2 Punkte auf 15.723 Punkte an. In den Handel gegangen war er mit 15.740,0, dieser Stand bildet auch das Tageshoch. Das Tagestief liegt bei 15.701,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.040 Kontrakte.

Die technische Situation hat sich nach dem Bruch des Abwärtstrends verbessert. Von der Stochastik kommen neue Kaufsignale und das Momentum zieht an. Die nächsten Widerstände werden um 15.800 erwartet.

October 27, 2021 02:20 ET (06:20 GMT)

