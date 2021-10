Nach einem bislang starken Wochenverlauf dürfte der DAX angesichts gemischter Vorgaben von den internationalen Börsen am Mittwoch zunächst eine Verschnaufpause einlegen. Im frühen Geschäft notiert der Index bei 15.738 Zählern. Anleger sind vorsichtig, nachdem die US-Börsen zwar auf Rekordhoch schlossen, die Kurse in New York jedoch im Tagesverlauf deutlich an Fahrt verloren hatten. In Asien und hier insbesondere in China belasten weitere Schieflagen im Immobiliensektor die Stimmung am Morgen.Alle ...

