Cotford kann dich weit bringen sie ist seelenvoll und zeitgemäß und besitzt zahllose Ausdrucksformen dank einer variablen Technologie

Monotype stellte heute Cotford vor, eine neue Schriftart von Tom Foley und Monotype Studio. Cotford zelebriert Gestalt, Form und Liebe zum Detail ein Serifendesign des 21. Jahrhunderts, das den Anforderungen unserer Zeit gerecht wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211027005148/de/

Da Digital Branding mit dem technologischen Wandel gereift ist, setzen Unternehmen auf eine Typographie, die einzigartig, menschlich und persönlich ist und zugleich vielseitig und zuverlässig. Vor diesem Hintergrund wurde Cotford konzipiert. Ziel war es, eine zeitgemäße Serifenschrift mit der Vielseitigkeit und Robustheit zu entwerfen, die Designer und Marken heute erwarten.

"Cotford repräsentiert ein Konzept, das ich bereits seit 2014 verwirklichen wollte. Im Rückblick auf meine damaligen Entwürfe wird deutlich, wie die Idee seitdem immer wieder auftauchte", so Tom Foley, Creative Type Director bei Monotype. "Meine Absicht bestand darin, die Wärme und Originalität dieser Entwürfe in eine nützliche und einzigartige Schriftfamilie zu übersetzen."

Cotford ist von klassischen Schriftarten inspiriert und greift aktuelle Trends und zukünftige Möglichkeiten der Schrifttechnologie auf eine "Pop-Serifenschrift" für das moderne digitale Zeitalter. Die Schrift verkörpert Qualität, Konsistenz und effiziente Leistung, die es kreativen Profis ermöglicht, den perfekten Stil für eine Wortmarke, redaktionelle Gestaltung, Überschrift, Benutzeroberfläche, Animation oder benutzerorientierte Erfahrungswerte zu finden.

"Einen Großteil von Cotford habe ich während des Lockdowns entworfen", fügt Tom Foley an. "Das Projekt war mein Zufluchtsort etwas, in das ich eintauchen konnte und das mir ermöglichte, die Ereignisse in meinem Umfeld zu etwas Produktivem zu transformieren. Es ist also ein sehr persönliches Projekt." Das produzierte Bildmaterial der Familie wurde ebenfalls von Tom Foley entwickelt, der Szenen seiner Region im Verlauf der letzten anderthalb Jahre einfing.

Als variable Schriftart bietet Cotford Tausende von Optionen in Bezug auf Text- und Darstellungsstil. Designer erhalten großartige Möglichkeiten mit Blick auf Schriftstärke und optische Größe. Aufgrund seiner variablen Technologie ist Cotford eine kreative Ressource für zukunftssichere Marken. Die größte Attraktivität der Schrift liegt jedoch in ihrer Einfachheit. Die enorme Vielfalt an Ausdrucksmöglichkeiten in einer relativ kleinen Familie statischer Schriftstärken ist ideal für Markenimplementierungen und gewährleistet einen Stil, der stets einzigartig, menschlich und persönlich ist.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

Einzelne Schriftschnitte der Cotford Schriftart sind für 49 US-Dollar bzw. 54 Euro erhältlich. Das vollständige Cotford Family Pack kostet 359 US-Dollar bzw. 395 Euro. Individuell veränderbare Fonts werden für 179 US-Dollar bzw. 197 Euro angeboten.

Cotford ist erhältlich unter Monotype Fonts. Unter MyFonts.com ist bis zum 25. November 2021 die Einführungspromotion mit einer 60-Prozent-Ermäßigung für das vollständige Family Pack verfügbar. Besuchen Sie die Schriftprobenseite, um weitere Informationen zu erhalten und einen kostenlosen Schriftschnitt herunterzuladen.

Über Monotype

Monotype schafft bedeutende Marken durch Schrift, Technologie und Expertise. Das Unternehmen arbeitet mit führenden Schriftherstellern zusammen und bietet den weltweit umfangreichsten Bestand an hochwertigen Schriftarten. Weitere Informationen finden Sie unter www.monotype.com.

Folgen Sie Monotype auf Twitter, Instagram und LinkedIn.

Monotype ist eine beim U.S. Patent and Trademark Office eingetragenes Warenzeichen von Monotype Imaging Inc. und kann in bestimmten anderen Ländern eingetragen sein. Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

©2021 Monotype Imaging Holdings Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211027005148/de/

Contacts:

Public Relations:

Bill Connolly

Public Relations, Monotype

Bill.Connolly@monotype.com

Michelle Millsap

Havas Formula für Monotype USA

Monotype@havasformula.com

Alice Broughton

ThoughtLDR für Monotype VK

alice@thoughtldr.com

Tanja Koschade

Koschade PR für Monotype Deutschland

tanja@koschadepr.de