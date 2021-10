Für den nächsten Autokauf ziehen einer Umfrage zufolge 17 Prozent der Autofahrer in Deutschland "mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Auto mit vollelektrischem Antrieb in Betracht". Ein Problem bleibt aber die Ladeinfrastruktur. Für 32 Prozent der Befragten seit demnach die Verfügbarkeit von öffentlichen Ladestationen "absolut kaufentscheidend", für weitere 34 Prozent "sehr wichtig", teilte die Unternehmensberatung AlixPartners am Mittwoch mit. Sie hatte die Umfrage realisiert. Als größte Sorge beim Kauf eines Elektroautos gaben 45 Prozent die fehlende Ladeinfrastruktur an - "nicht ...

