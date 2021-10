NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für die A-Aktie von Alphabet nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3350 US-Dollar belassen. Die Entwicklung des Tech-Konzerns im dritten Quartal unterstreiche dessen führende Rolle bei Künstlicher Intelligenz, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Quartalszahlen gebe es derweil Licht und Schatten. So habe der Konzern die Gewinnerwartungen übertroffen, allerdings sei das Wachstum der Google Cloud nicht so stark gewesen wie erhofft./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2021 / 00:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXUS02079K3059