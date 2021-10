Am Freitag ist es wieder einmal so weit; dann ist Weltspartag. Seit 1925 wird diese lieb gewonnene Tradition aufrechterhalten. Am Freitag ist es wieder einmal so weit; dann ist Weltspartag. Seit 1925 wird diese lieb gewonnene Tradition aufrechterhalten. Dagegen ist per se einmal gar nichts einzuwenden, und darüber hinaus entspricht es ja auch ein gutes Stück der deutschen Seele. Und dennoch vertrete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...