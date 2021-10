NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BASF nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Das unerwartet starke Nachfrageumfeld des Chemiekonzerns sei von gestiegenen Kosten neutralisiert worden, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Der angehobene Jahresausblick habe den Markterwartungen entsprochen./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2021 / 07:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000BASF111