DJ SchraubTec Ost: Wenn die Messe zum Besucher kommt - Ende November: Regionalmesse für Schraubverbindungen im Industriedreieck Dresden-Leipzig-Chemnitz

Würzburg/Dresden (pts013/27.10.2021/09:00) - Am 30. November 2021 findet die neue Industriemesse SchraubTec Ost in Dresden statt. Nach der erfolgreichen Premiere in Leverkusen am 1. September lädt die Regionalmesse nun für das sächsische Industriedreieck Leipzig, Dresden, Chemnitz zum Live-Informationsaustausch. Die regionale Nähe erleichtert den Fachbesuchern die Teilnahme (kurze Anreise, keine Übernachtung). Über 30 Aussteller präsentieren ihre Produkte. Dazu gibt es Branchenvorträge. Die Teilnahme für Besucher:innen ist frei. Anmeldung unter: https://www.schraubtec.com

Gerade im sächsischen Industriedreieck führen die neuen alternativen Antriebe zu neuen Konstruktions- und Verbindungstechniken. Deshalb ist die Schraub-Tec OST für die Region sehr attraktiv, denn es gibt sehr viel Anwenderindustrie. "Mit dieser fokussierten Plattform rund um das Thema industrielle Schraubverbindungen können wir direkt in der Region punktgenau informieren und vernetzen", erläutert Bernd Weinig, Director Trade Fair Solutions & Partnerships: "Dresden ist für uns ein gut geeigneter Messestandort mit guter Infrastruktur. Auch die Nähe zum benachbarten Polen und den tschechischen Standorten gerade im Automobilbereich ist ideal."

Veranstalter der SchraubTec ist die Vogel Communications Group (VCG). Das dem Konzept der Fachmesse-Serie bietet deutschlandweit Expertenwissen zu Schraubverbindungen, Schraubtechnik, Schraubwerkzeugen sowie Beschaffung und Einkauf im C-Teile-Management. So schließt Vogel eine Angebotslücke im Industriesektor. * Ort: Dresden, Internationales Congress Center * Termin: 30. November 2021 * Uhrzeit: 9.30 bis 15.30 Uhr * Infos: https://www.schraubtec.com

Anfang 2022 folgen zwei weitere Messen im Norden Deutschlands (Hamburg) und Süden (Sindelfingen).

Vogel Communications Group https://vogel.de ist mit 750 Mitarbeiter*innen und rund 100 Mio. Umsatz ein führender Anbieter von Fachkommunikation und Fachinformation. Sie ist im deutschsprachigen Raum an 7 Standorten tätig, darüber hinaus auch international mit Schwerpunkt China. Unter dem Dach der Unternehmensgruppe bündeln sich 5 komplementäre Kommunikationsagenturen, 3 Service-Unternehmen sowie 14 Fachmedienbereiche aus den 5 Wirtschaftsfeldern Automotive, Industrie, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/Steuern und B2B-Kommunikation/Marketing. Die Vogel Communications Group bietet 250+ Services für Unternehmenskommunikation, 100+ Fachzeitschriften, 100+ digitale Plattformen und Communities sowie 300+ Business-Events pro Jahr. Wir machen unsere Kunden durch Kommunikation erfolgreicher - national und international!

Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de

