Frankfurt / München (ots) -Die Gewinner des "Connect! The Smart TV Award 2021" stehen fest. In fünf Kategorien zeichneten die MEDIENTAGE MÜNCHEN und die Deutsche TV-Plattform und die besten Innovationen, Apps und Services rund um das vernetzte Fernsehen aus.CONNECT! THE SMART TV AWARD: Die Gewinner der Preisverleihung am 26.10.2021Kategorie 1: Like2Use - Beste User ExperienceGewinner: DAZN // DAZN DACH GmbHBegründung der Jury: Ganz großer Sport: DAZN eröffnet Zuschauer:innen einen beindruckenden Erlebnisraum mit Top-Sport aus aller Welt. Das große Angebot ist sehr gut strukturiert, die Inhalte können beliebig nach Interessenslagen vertieft werden. Hervorzuheben ist insbesondere die intuitive Bedienbarkeit; die Zuschauer:innen können mit Leichtigkeit durch die spannende Welt des Sports navigieren.Kategorie 2: Feels like Magic - Beste technologische InnovationGewinner: HbbTV Audiosync // Bayerischer RundfunkBegründung der Jury: Barrierefreiheit zum Anhören: Mit der App "BR Audiodeskription" können Zuschauer:innen am Smartphone eine für sie passende Tonspur am "Second Device" zum laufenden Fernsehbild auswählen. Das ist innovativ und inklusiv, denn es ermöglicht Menschen mit fehlendem oder stark eingeschränktem Sehvermögen per Kopfhörer ein gemeinschaftliches Fernseherlebnis zusammen mit Sehenden.Kategorie 3: Loud & Clear - Beste Marken PerformanceGewinner: Die Smart TV-App des Deutschen Bundestags // Deutscher BundestagBegründung der Jury: Politik für alle: Die App des Deutschen Bundestages bietet live und auf Abruf sämtliche Parlamentssitzungen und Ausschusssitzungen. Die Nutzer:innen finden im exzellent strukturierten Angebot jede Sitzung. Das ist im Sinne des Parlamentarismus und der politischen Bildung ein sehr wertvolles Angebot, das den Bürgern Politik ein gutes Stück näherbringt.Kategorie 4: Good2CU - Bestes Special Interest AngebotGewinner: Filmfriend - Das Filmportal für Bibliotheken // filmwerte GmbHBegründung der Jury: Ein spannendes Angebot für Kino-Fans: Für alle Liebhaber von Filmen jenseits des Mainstreams bietet Filmfriend ein besonderes Filmangebot in Zusammenarbeit mit rund 350 öffentlichen Bibliotheken. Durch die bestechende Idee erhalten Besitzer eines Bibliotheksausweises Zugriff auf ein hervorragend kuratiertes Angebot von Arthouse-Filmen, das thematisch sehr gut gegliedert ist.Kategorie 5: All Eyes on you - Bester NewcomerGewinner: Sportworld "My View" (Multi-View) - B1 Smart TV GmbHBegründung der Jury: Second Screen par excellence: "My View" eröffnet Zuschauer:innen eine neue Dimension des Sport-TVs. Durch die exakte Synchronisation von mobiler App und Connected-TV können Nutzer:innen jederzeit zusätzliche Informationen und Statistiken abrufen - oder sogar zum eigenen Regisseur werden und Live-Sport-Events aus unterschiedlichen Kameraansichten verfolgen.Die Gewinner wurden von einer fünfköpfigen Experten-Jury ausgewählt: Christine Gebhard (film-tv-video.de), Prof. Dr. Heidi Krömker (TU Ilmenau), Jan Möllendorf (defacto x), Kathleen Schröter (J2C) und Torsten Zarges (DWDL). Unterstützt wird der Award vom MedienNetzwerk Bayern.Andre Prahl, Vorstandsvorsitzender der Deutschen TV-Plattform: "Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner der Smart-TV-Awards 2021! Die thematische Bandbreite der ausgezeichneten Services zeigt eindrucksvoll, dass qualitativ hochwertiges, smartes Fernsehen heute auf vielfältige Weise das Angebot für Zuschauer und Kunden bereichert. Ich bedanke mich herzlich bei den MEDIENTAGEN MÜNCHEN für die exzellente Zusammenarbeit und beim MedienNetzwerk Bayern für die wertvolle Unterstützung.""Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Connect! The Smart TV Award in diesem Jahr gemeinsam mit der Deutschen TV Plattform vor Live-Publikum im Isarforum in München verleihen konnten. Das vernetzte Fernsehen ist wichtiger denn je. Das zeigen nicht zuletzt die Gewinner des Awards. Sie sind Paradebeispiele, wie modernes und interaktives Fernsehen aussehen kann und welcher Mehrwert für Zuschauer kreiert wird. Den Gewinnern des Awards gratulieren wir herzlichen zu ihren innovativen Produkten und Services", sagt Stefan Sutor, Geschäftsführer der Medien.Bayern GmbH.Der "Connect! The Smart TV Award" wurde als Abschluss des MEDIENTAGE Specials "Connect! The Future of TV" verliehen. Das Special fand in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal statt (vor Ort im Isarforum sowie online) und widmete sich in Vorträgen und Diskussionsrunden der Welt des vernetzten Fernsehens.Moderiert wurde die Veranstaltung von Carine Lea Chardon (ZVEI / Deutsche TV-Plattform).Die Aufzeichnung des Events finden Sie in der Mediathek auf der digitalen Plattform der MEDIENTAGE MÜNCHEN: www.medientage-digital.deEine Zusammenfassung der Veranstaltung finden Sie zeitnah auf dem Blog der MEDIENTAGE MÜNCHEN: https://blog.medientage.de/Über die Deutsche TV-PlattformDie Deutsche TV-Plattform ist ein Zusammenschluss von über 50 privaten und öffentlich-rechtlichen Sendern, Streaming-Anbietern, Geräteherstellern, Infrastrukturbetreibern, Service- und Technik-Providern, Forschungsinstituten und Universitäten, Bundes- und Landesbehörden sowie anderen, mit den digitalen Medien befassten Unternehmen, Verbänden und Institutionen. Ziel des eingetragenen Vereins ist seit seiner Gründung 1990 die Einführung digitaler Technologien auf Grundlage offener Standards. In den Arbeitsgruppen der Deutschen TV-Plattform engagieren sich Vertreter aus nahezu allen Bereichen der Medienbranche und der Unterhaltungselektronik, um Weichen für Schwerpunktthemen des digitalen Rundfunks zu stellen.Über MEDIENTAGE MÜNCHENDie MEDIENTAGE MÜNCHEN werden von der Medien.Bayern GmbH, der Dachgesellschaft für den Medienstandort Bayern, veranstaltet. Mit über 7.000 Teilnehmern aus dem In- und Ausland, mehreren Hundert akkreditierten Journalisten, über 500 Referenten und mehr als 100 Einzelveranstaltungen gehören die MEDIENTAGE MÜNCHEN zu den wegweisenden Veranstaltungen für die Medien- und Kommunikationsfachwelt. Zu den weiteren Veranstaltungen zählen die Lokalrundfunktage sowie das MEDIENTAGE Special "Connect! The Future of TV". Die Medien.Bayern GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) und wird von der Bayerischen Staatskanzlei gefördert.Kontakt für MedienStefan VollmerMedien- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. +49 151 22 67686969vollmer@tv-plattform.dewww.tv-plattform.detwitter.com/tvplattformKerstin DeixlerPR & Marketing Medientage MünchenTel.: +49 89 68 999 210kerstin.deixler@medientage.dewww.medientage.deOriginal-Content von: Medien.Bayern GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61644/5057111