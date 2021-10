Marinomed hat einen Vereinbarung mit Perrigo Company über den Vertrieb des Virusblockers Carragelose in Finnland, Norwegen, Schweden und Frankreich getroffen. Perrigo vermarktet Carragelose unter den Handelsnamen Physiomer in Skandinavien und Phytosun Aroms in Frankreich seit September und Oktober 2021. Carragelose-Produkte sind bereits in mehr als 40 Ländern rezeptfrei erhältlich. Carragelose kann Infektionen mit verschiedenen Atemwegsviren wirksam vorbeugen und deren Übertragung vermindern. "Da in der bevorstehenden Erkältungssaison voraussichtlich wieder vermehrt Atemwegserkrankungen auftreten werden, freuen wir uns, dass nun noch mehr Menschen die Möglichkeit haben werden, Carragelose zu nutzen und sich so vor viralen Atemwegsinfektionen zu ...

