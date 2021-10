- Hyperion hat seine Konzessionsgebiete im Westen von Tennessee um 4.794 Acres auf 10.905 Acres aufgestockt; dies entspricht einer Erweiterung des Grundbesitzes von 78 % in dieser neuen Provinz mit kritischen Mineralien.

- Durch die erfolgreiche Landkonsolidierungsstrategie von Hyperion konnte der Konzessionsbesitz von ursprünglich 2.100 Acres im September 2020 rasch um 419 % aufgestockt werden.

- Im Zuge der ersten Mineralressourcenschätzung ("MRS") von Hyperion wurde der Westen von Tennessee als bedeutende Provinz mit noch unerschlossenen kritischen Mineralien in einem risikoarmen und kostengünstigen Niedrigsteuer-Rechtssystem mit hervorragendem Zugang zu den entscheidenden variablen Kostentreibern für den Betrieb einer Mineralsandanlage - Strom und Arbeitskräfte - identifiziert.

- Die neuen Liegenschaften umfassen Abbaurechte in der Nähe der Ressource der vor kurzem gemeldeten MRS von 431 Mio. t mit einem Gehalt von 2,2 % Gesamtmenge Schwermineralien (Total Heavy Minerals, "THM"); dadurch wird das Projekt Titan zum größten Titan-, Zirkon- und Seltenerdmineralien-Projekt in den USA sowie zum größten regionalen Greenfield-Explorationsgebiet.

- Die neuen Konzessionsgebiete bieten ein breites Spektrum an sehr vielversprechenden Zielgebieten und damit das Potenzial, die Ressource im Projekt Titan zu erweitern und die Lebensdauer der Mine zu verlängern.

Hyperion Metals Limited (ASX: HYM) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Konzessionsgebiete in dem Projekt Titan mit kritischen Mineralien im Westen von Tennessee um 4.794 Acres auf 10.905 Acres erweitert hat, was einer Erhöhung des Konzessionsbesitzes um 78 % entspricht. Das Projekt Titan, das bereits das größte Titan-, Zirkon- und Seltenerdmineralien-Projekt in den USA ist, verfügt damit über eine größere Plattform äußerst vielversprechender Liegenschaften, wodurch ein nachhaltiges Wachstum der Mineralressource möglich wird.

Die neuen Liegenschaften umfassen Abbaurechte in Gebieten, die an die Ressource der vor kurzem gemeldeten Mineralressourcenschätzung für das Projekt Titan von 431 Mio. t mit einem Gehalt von 2,2 % THM angrenzen; somit macht das Unternehmen weiterhin ausgezeichnete Fortschritte mit seiner erfolgreichen Landkonsolidierungsstrategie, mit welcher der Konzessionsbesitz von ursprünglich 2.100 Acres im September 2020 rasch um 419 % aufgestockt werden konnte.

Abbildung 1: Wachstum der Konzessionsgebiete von Hyperion in der Nähe der Lagerstätten Benton und Camden.

Hyperion hat außerdem Konzessionsgebiete an Greenfield-Standorten in bis zu 80 Kilometern Entfernung vom Projekt Titan erworben und beabsichtigt Explorationsarbeiten in diesen Konzessionsgebieten zur Unterstützung der zukünftigen Landkonsolidierung.

Abbildung 2: Gesamter Konzessionsbesitz von Hyperion im Westen von Tennessee, einschließlich der Greenfield-Explorationsgebiete.

Die Konzessionsgebiete von Hyperion bieten aufgrund der Lage und der Nähe zu ausgezeichneter kostengünstiger Infrastruktur signifikante Kostenvorteile; daher erwartet das Unternehmen Materialkosten und logistische Vorteile, die vergleichbar mit Projekten in entfernteren Gebieten sind, sowie einen umfassenden Pool mit qualifizierten lokalen Arbeitskräften, eine kostengünstige Strom- und Gasversorgung und eine hervorragende Verkehrsinfrastruktur.

Diese Faktoren haben dazu beigetragen, dass in letzter Zeit sehr hohe Investitionen in Tennessee getätigt wurden. Dies unterstreicht die Tatsache, dass die Region ein führendes Rechtssystem für zahlreiche Unternehmen ist, unter anderem die großen Automobilhersteller Ford und Volkswagen, die weltweit führenden Batterieproduzenten LG Chem und SK Innovation sowie bedeutende Chemieunternehmen und Endverbraucher, unter anderem Chemours.

Abbildung 3: Wichtige Automobil-, Batterie- und Chemieunternehmen in enger Nachbarschaft zum Projekt Titan.

Anastasios (Taso) Arima, der CEO und Managing Director, sagte dazu wie folgt:

"Wir sind sehr stolz auf das Hyperion-Team vor Ort in Tennessee, das es geschafft hat, den Konzessionsbesitz des Unternehmens seit der Notierung an der ASX im September 2020 sehr schnell um den Faktor 5 zu steigern.

Wir sind auch sehr dankbar für die umfassende Unterstützung, die wir seitens des lokalen Umfelds im Westen von Tennessee erhalten haben und die uns hilft, für fortschrittliche amerikanische Industriezweige nachhaltige Lieferketten für kritische Materialien mit null CO2-Emissionen aufzubauen.

Das Projekt Titan bietet eine einzigartige Kombination der Faktoren Umfang, Mineraliengehalt, hochwertige kritische Mineralien, kostengünstige Ausgangsmaterialien, erstklassige Infrastruktur und Lage. Daher sehen wir der raschen Weiterentwicklung des Projekts mit kritischen Mineralien mit großer Spannung entgegen."

Diese Pressemitteilung wurde vom CEO und Managing Director genehmigt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

mailto:info@hyperionmetals.us

+1 704 461 8000

Konzessionsbesitz - Informationen zu den Vereinbarungen

Hyperion hat über seine hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft neue exklusive Optionsvereinbarungen mit lokalen Grundbesitzern in Tennessee abgeschlossen, die es Hyperion bei Ausübung ermöglichen, ca. 4.794 Acres Oberflächengebiete mit den entsprechenden Abbaurechten von den lokalen Grundbesitzern zu pachten.

Während des Optionszeitraums (in der Regel 6 Jahre) hat Hyperion das ausschließliche Recht, das Oberflächengebiet für alle Zwecke im Zusammenhang mit der Exploration und Evaluierung sämtlicher Mineralien (mit Ausnahme von Kohlenwasserstoffen) zu betreten, in Besitz zu nehmen und zu nutzen; die Gegenleistung von Hyperion besteht in jährlichen Optionszahlungen in bar an die Grundbesitzer (in der Regel zwischen USD 25 - USD 75 pro Acre und pro Jahr).

Im Falle einer Pachtoption zahlt Hyperion bei Ausübung eine Produktions-Lizenzgebühr an die Grundbesitzer (in der Regel eine Net-Smelter-Return-Lizenzgebühr von 5 % für alle abgebauten und verkauften Produkte), und zwar vorbehaltlich einer Mindestlizenzgebühr (in der Regel USD 75 pro Acre und pro Jahr). Der Satz dieser Lizenzgebühr ist vergleichbar mit jener, die von großen Mineralsand-Produzenten in Australien gezahlt wird, wo sich die Sätze für Lizenzgebühren in den Bundesstaaten Western Australia, South Australia, Queensland und Victoria zwischen 2,75 % und 5,00 % bewegen. Im Bundesstaat Tennessee sind keine Lizenzgebühren auf Bundes- oder bundesstaatlicher Ebene zu zahlen.

Im Falle eines Kaufs leistet Hyperion bei Ausübung eine Barzahlung, die dem ungefähren Marktwert des Konzessionsgebiets entspricht, ausschließlich des Werts jeglicher Mineralien und zuzüglich einer Prämie.

Über Hyperion Metals

Die Mission von Hyperion besteht darin, der führende Entwickler von CO2-freien, nachhaltigen, kritischen Materiallieferketten für moderne amerikanische Industrien zu sein, einschließlich Luft- und Raumfahrt, Elektrofahrzeuge und 3-D-Druck.

Hyperion besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung am Projekt Titan, das ungefähr 11.000 Acres an Konzessionsgebieten mit Titan, Seltenerdmetallen, Quarzsand und hochgradige zirkonreiche Mineralsanden im US-Bundesstaat Tennessee umfasst.

Hyperion hat sich eine Option auf den Erwerb der Blacksand Technology, LLC gesichert, die die Rechte zur Herstellung von CO2-armem Titanmetall und sphärischen Titanpulvern mittels der bahnbrechenden HAMR und GSD Technologien umfasst. HAMR wurde von Dr. Z. Zak Fang und dessen Team an der University of Utah mit staatlicher Finanzierung durch ARPA-E erfunden.

Die HAMR-Technologie hat das Potenzial nachgewiesen, Titanpulver mit geringer bis keiner CO2-Intensität, einem deutlich geringeren Energieverbrauch, deutlich niedrigeren Kosten und mit Produktqualitäten zu produzieren, die die aktuellen Industriestandards übertreffen. Die GSD-Technologie ist ein thermochemischer Prozess, der kostengünstiges Rohmaterial mit höheren Fertigungserträgen kombiniert und sphärische Titan- und Titanlegierungspulver zu einem Bruchteil der Kosten vergleichbarer kommerzieller Pulver herstellen kann.

Hyperion hat eine Absichtserklärung hinsichtlich einer Partnerschaft mit Energy Fuels (NYSE:UUUU) unterzeichnet, die den Aufbau einer ganzheitlichen, gesamtamerikanischen Lieferkette für Seltenerdmetalle anpeilt. Im Rahmen der Absichtserklärung wird die potenzielle Lieferung von Seltenerdmetallen vom Projekt Titan von Hyperion an Energy Fuels zur wertsteigernden Verarbeitung in der Mühle White Mesa von Energy Fuels bewertet werden. Seltenerdmetalle werden als kritische Materialien für die Herstellung von Magneten, die für Windturbinen, Elektrofahrzeuge, Unterhaltungselektronik und militärische Anwendungen unverzichtbar sind, überaus geschätzt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "schätzen", "antizipieren", "fortsetzen" und "vorhersehen" oder anderen ähnlichen Wörtern identifiziert werden und können, ohne Einschränkung, Aussagen über Pläne, Strategien und Ziele des Managements, erwartete Produktions- oder Baubeginntermine und erwartete Kosten oder Produktionsleistungen beinhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen und Erfolgen abweichen. Zu den relevanten Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, erhöhte Kosten und Nachfrage nach Produktionsmitteln, der spekulative Charakter von Explorationen und Projektentwicklungen, einschließlich des Risikos, die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten, sowie abnehmende Mengen oder Gehalte an Reserven, politische und soziale Risiken, Änderungen des regulatorischen Rahmens, in dem das Unternehmen tätig ist oder in Zukunft tätig sein könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, Rekrutierung und Bindung von Personal, Fragen der Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gutgläubigen Annahmen des Unternehmens und seines Managements in Bezug auf das finanzielle, marktbezogene, regulatorische und sonstige relevante Umfeld, das in der Zukunft bestehen und sich auf das Geschäft und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken wird. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen, sich als richtig erweisen oder dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht wesentlich durch diese oder andere Faktoren beeinflusst wird, die von der Gesellschaft oder der Geschäftsleitung nicht vorhergesehen oder absehbar waren oder die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen.

Obwohl das Unternehmen versucht und versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen würden, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften oder Ereignisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und viele Ereignisse liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend werden die Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Unterlagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht oder relevanten Börsennotierungsregeln übernimmt das Unternehmen mit der Bereitstellung dieser Informationen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder auf eine Änderung von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen hinzuweisen, auf denen eine solche Aussage beruht.

Erklärung der sachverständigen Person - JORC Code 2012

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf die Explorationsergebnisse und Mineralressourcen beziehen, sind der ASX-Mitteilung von Hyperion vom 6. Oktober 2021 ("Original ASX-Mitteilung") entnommen, die auf der Website von Hyperion unter www.hyperionmetals.us eingesehen werden kann. Hyperion bestätigt, dass a) ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen ASX-Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen; b) alle wesentlichen Annahmen, die in der ursprünglichen ASX-Mitteilung enthalten sind, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und c) die Form und der Kontext, in dem die relevanten Ergebnisse der zuständigen Personen in diesem Bericht dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen ASX-Mitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Die Mineralressourcenschätzung ("MRE") für das Projekt Titan umfasst 431 Mio. Tonnen mit 2,2 % THM und enthält 9,5 Mio. Tonnen THM bei einem Cutoff-Gehalt von 0,4 %, einschließlich 241 Mio. Tonnen mit 2,2 %, die in die Kategorie der angezeigten Ressourcen eingestuft sind, und 190 Mio. Tonnen mit 2,2 %, die in die Kategorie der abgeleiteten Ressourcen eingestuft sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

