WACKER ERWIRBT 60-PROZENTIGE BETEILIGUNG AM CHINESISCHEN SPEZIALSILANHERSTELLER SICO PERFORMANCE MATERIAL

ORGANOFUNKTIONELLE SILANE SIND WICHTIGE BESTANDTEILE VON HOCHLEISTUNGSFÄHIGEN KLEBSTOFFEN, DICHTSTOFFEN, BESCHICHTUNGEN UND KOMPOSITWERKSTOFFEN

KAUFPREIS FÜR DAS ANTEILSPAKET LIEGT BEI 120 MIO. €

VOLLZUG DER TRANSAKTION IM ERSTEN HALBJAHR 2022 ERWARTET

VORSTANDSCHEF CHRISTIAN HARTEL: "DIESE NEUE PARTNERSCHAFT IST EIN KONSEQUENTER SCHRITT IN UNSERER STRATEGIE, WELTWEIT DEN ANTEIL MARGENSTARKER SPEZIALITÄTEN IN UNSEREM SILICONGESCHÄFT WEITER AUSZUBAUEN"

München / Jining, 27. Oktober 2021 - Der Münchner Chemiekonzern WACKER erwirbt für rund 120 Mio. € 60 Prozent der Anteile des Spezialsilanherstellers SICO Performance Material Co., Ltd, Jining (China). Eine entsprechende Vereinbarung haben WACKER und SICO heute unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion wird nach Erteilung der erforderlichen behördlichen und kartellrechtlichen Genehmigungen im Laufe des ersten Halbjahres 2022 erwartet.

"Unsere neue Partnerschaft mit SICO ist ein konsequenter Schritt in unserer Strategie, weltweit den Anteil margenstarker Spezialitäten in unserem Silicongeschäft weiter auszubauen", erläutert Christian Hartel, Vorstandsvorsitzender von WACKER. "SICO ist in China ein führender Hersteller von organofunktionellen Silanen, die eine wichtige Komponente in hochleistungsfähigen Kleb- und Dichtstoffen, Beschichtungen und Kompositwerkstoffen sind. WACKER wiederum besitzt auf diesem Gebiet ebenfalls jahrzehntelange Erfahrung. Bislang stellen wir organofunktionelle Silane aber ausschließlich in Deutschland her. Mit unserer Beteiligung an SICO bauen wir nun unser Angebot hochwertiger Spezialprodukte in Asien weiter aus und rücken näher an unsere Kunden in diesen stark wachsenden Abnehmermärkten heran."

Die 2013 gegründete SICO Performance Material stellt im Jining New Material Industrial Park in der chinesischen Provinz Shandong eine Reihe von organofunktionellen Silanen her, die beispielsweise in der Bauindustrie, im Automobilbau, in der Halbleiter- und in der Elektronikindustrie zum Einsatz kommen. Das Unternehmen, das auf diesem Gebiet zu den führenden Anbietern in China zählt, ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen, arbeitet sehr profitabel und erwirtschaftet einen positiven Cashflow. 2020 hat SICO einen Jahresumsatz von 54 Mio. € erzielt.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit WACKER", sagt Qu Yuan, Vorsitzender der Geschäftsführung von SICO Performance Material. "WACKER zählt bei Siliconen zu den weltweiten Markt- und Technologieführern. Gemeinsam werden wir unser Portfolio von Spezialsilanen weiter ausbauen."

WACKER finanziert die Beteiligung aus dem laufenden Mittelzufluss seines operativen Geschäfts. Da es sich um eine Mehrheitsbeteiligung handelt, wird WACKER das Unternehmen nach Abschluss der Transaktion zu 100 Prozent in seinem Konzernabschluss konsolidieren.

Über organofunktionelle Silane

WACKER produziert und vermarktet organofunktionelle Silane unter der Markenbezeichnung GENIOSIL. Organofunktionelle Silane der Marke GENIOSIL sind hybride Verbindungen, die die Funktionalität einer reaktiven organischen Gruppe mit der anorganischen Funktionalität eines Alkylsilikats verbinden, und zwar in einem einzigen Molekül. Diese besondere Eigenschaft ermöglicht ihren Einsatz als molekulare Brücken zwischen organischen Polymeren und anorganischen Materialien. Die brückenbildende Eigenschaft der organofunktionellen Silane ist in vielen Anwendungen von wesentlicher Bedeutung. So wirken GENIOSIL-Silane als Haftvermittler, Vernetzer oder Wasserfänger und stellen damit eine wichtige Komponente in Kleb- und Dichtstoffen, Beschichtungen und Kompositwerkstoffen dar. Zusätzlich finden sie Anwendung in der Modifizierung von Füllstoffen und der Herstellung von vernetztem Polyethylen für die Kunststoffindustrie.

