Ein vermeintlich außerirdisches Signal versetzte Forscher in Aufregung. Inzwischen ist klar: Es handelte sich um falschen Alarm. Trotz der Enttäuschung könnte das Signal hilfreich sein. Das "außerirdische Leuchtfeuer" von 2019 stammte nicht von der Nachbar-Galaxie um Proxima Centauri. Das Funksignal hatte für Furore gesorgt, da es vermutlich technisch erzeugt worden war: Es besaß eine Frequenz von genau 982 Megahertz. Nun berichten Spezialisten in der Zeitschrift Nature, es stammte nicht einmal aus dem All, sondern vermutlich von einer Funkstörung auf der Erde. Das Seti-Projekt...

