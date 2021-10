Margrit Koch übernimmt per 1. Mai 2022 als CEO die Leitung der Obwaldner Kantonalbank (OKB). Sie folgt auf Bruno Thürig.Sarnen - Margrit Koch übernimmt per 1. Mai 2022 als CEO die Leitung der Obwaldner Kantonalbank (OKB). Sie folgt auf Bruno Thürig, der sich entschieden hat, die OKB nach zwanzig Jahren an der Spitze zu verlassen. Die seit zehn Jahren in Engelberg wohnhafte Margrit Koch wurde vom Bankrat als neue CEO gewählt. «Mit Margrit Koch haben wir eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit gefunden...

