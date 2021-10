Du erinnerst dich bestimmt, dass die UBS ihr Wealth Management Geschäft in Österreich an die LGT Bank Österreich verkauft (klick hier) hat. Wie ich aus dem jetzt erschienenen Quartalsbericht der UBS entnehme, brachte der Verkauf einen Vorsteuergewinn in Höhe von 100 Millionen US-Dollar. Die UBS hatte in Österreich vier Milliarden Euro verwaltet, der Deal (wurde Ende Juli 2021 abgeschlossen) erhöhte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...