Das Zertifikat ist jeweils nach der letzten Impfung zwölf Monate lang gültig. Dies wird auch für die Auffrischungsimpfung gelten.Bern - Das Covid-Zertifikat wird in der Schweiz nach einer dritten Dosis um ein Jahr verlängert. Dies teilte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage mit. Das Zertifikat sei jeweils nach der letzten Impfung zwölf Monate lang gültig, teilte ein BAG-Sprecher mit. Dies werde auch für die Auffrischungsimpfung gelten. Am Dienstag hatte es zunächst...

Den vollständigen Artikel lesen ...