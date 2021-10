NEW YORK (dpa-AFX) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie nach Zahlen zum dritten Quartal von 3325 auf 3500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Ein weiteres starkes Werbequartal mit kaum einem Kratzer", titelte Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts einer breit basierten Stärke der Google-Mutter auf ihren jeweiligen Märkten hätten fast alle Geschäftsbereiche die Erwartungen übertroffen./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2021 / 00:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2021 / 00:30 / ET

