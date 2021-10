DJ Webinar: Networking ohne Mehrkosten mit LinkedIN

Wien (pts020/27.10.2021/10:45) - Neues Webinar des Pressetherapeuten zum Thema "Mit LinkedIn als PR-Tool zu mehr Reichweite": In Kooperation mit pressetext.com und Online-Marketer Dejan Novakovic am Freitag, den 29.10.2021, um 10 Uhr, findet mein neues Online-Seminar statt. Melden Sie sich gleich hier https://www.werbetherapeut.com/angebote/ seminare-webinare an und schalten sich am kommenden Freitag über ihren PC oder ein Smartphone/Tablet zu.

Funktionieren Kommunikation und PR auf Social Media überhaupt noch?

Facebook, Instagram, Twitter und Co sind schön und gut. Doch PR-Verantwortliche, die im Social Web nach echter Reichweite streben, scheitern oft damit. Der Grund liegt in der Natur des schnelllebigen Contents. Einmal gepostet, ist dieser bereits nach kurzer Zeit irrelevant und verschwindet in den Untiefen des World Wide Web. Mit dem Business- und Karrierenetzwerk LinkedIn jedoch eröffnen sich für PR- sowie Presseverantwortliche ganz neue Möglichkeiten.

In ihrem neuen Webinar zeigen Pressetherapeut Alois Gmeiner und der Online-Marketer und Herausgeber des Magazins MiaBoss, Dejan Novakovic, wie Sie ihre Netzwerke auf LinkedIn optimal nutzen, um mehr Reichweite für ihre Themen zu generieren.

Für Klicks bezahlen auf Facebook und Co? Nein Danke!

Mehr organische Reichweite erlangen und dabei kaum Geld für Werbung auf Facebook, Google und Co in die Hand nehmen müssen: Das Webinar zeigt einfache Strategien, um diesen Effekt über ein sogenanntes "Karrierenetzwerk" wie LinkedIN zu realisieren.

Aber aufgepasst: Nachhaltig Aufmerksamkeit mit Postings zu erreichen, will gelernt sein. Richtig umgesetzt, bringt effizientere Öffentlichkeitsarbeit deutlich mehr organisches Wachstum, sowohl im B2B- als auch B2C-Bereich. Wie Sie Postings auf LinkedIn richtig formulieren und auf was Sie bei der Umsetzung alles achten müssen, erfahren Sie im Webinar am Freitag, den 29.10.2021, von 10 bis 11 Uhr.

Die Inhalte zum Gratis-Webinar im Überblick: - LinkedIn verstehen und eigenes Netzwerk aufbauen - Organische Reichweite mit klugen Postings schaffen - Ghostpostings und effizientes Outsourcing realisieren - LinkedIn für die PR- und Öffentlichkeitsarbeit nutzen - Social Selling verinnerlichen und hocheffektiv umsetzen - Smarte Ideen finden und Postings zielgerichtet formulieren

Gratis-Webinar: Freitag, 29.10.2021, 10 bis 11 Uhr Gleich anmelden: http://edudip.market/lp/325216 Infos zum Pressetherapeuten unter: http://www.pressetherapeut.com

