- BARCLAYS CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 8900 (9500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS THG HOLDING PRICE TARGET TO 660 (675) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 2140 (2150) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS PETRA DIAMONDS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2 PENCE - BERENBERG CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 7170 (7870) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3524 (3407) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS THG HOLDING PRICE TARGET TO 675 (700) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 6250 (6150) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES FIRSTGROUP TO 'BUY' - JEFFERIES CUTS ASSURA GROUP PRICE TARGET TO 85 (90) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 446 (525) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 633 (725) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS SAFESTORE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1270 (1090) PENCE - JEFFERIES RAISES UNITE GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1225 (1150) PENCE - PANMURE CUTS PETRA DIAMONDS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2.21 (2.45) PENCE - PEEL HUNT RAISES RPS GROUP PRICE TARGET TO 138 (121) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES HSBC PRICE TARGET TO 490 (460) PENCE - 'OUTPERFORM'



