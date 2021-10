Facebook (WKN: A1JWVX)-Aktien waren in den vergangenen Jahren eine sehr gute Anlage. Seit dem Börsengang im Jahr 2012 sind die Anteile um fast 800 % und damit deutlich stärker als der DAX gestiegen (26.10.2021). Doch wie geht es nun mit Facebook weiter? Kann der Konzern seine Marktstellung halten oder gerät die Plattform, wie viele zuvor, irgendwann in Vergessenheit? Facebook zeigt bisher keine Schwäche Die aktuellen Zahlen fallen weiterhin sehr gut aus. So steigerte Facebook im dritten Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...