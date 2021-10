Die Softwareschmiede Adobe hat sich in den vergangenen Jahren immer wie ein klein wenig neu erfunden und ist sich doch stets treu geblieben. Ohne viel Radau ist das Unternehmen dabei enorm gewachsen und dient an einigen Stellen als gutes Vorbild. Wenn Shantanu Narayen auf der großen Bühne steht, wirkt es ein klein wenig, als hätte sich ein Geschichtsprofessor in der Tür geirrt. Mit seinem fast schon traditionellen Strickpullover und der zurückhaltenden Art wirkt der 58-Jährige auf Anhieb so gar nicht wie einer der erfolgreichsten CEOs der Software-Branche. Genau das ist Narayen aber. Unter seiner Führung hat Adobe eine ganz erstaunliche ...

