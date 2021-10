Bern (ots) -Die 2. Staffel des Podcasts "Herzfrequenz" der Schweizerischen Herzstiftung beschäftigt sich mit den unglaublichen Fähigkeiten des Gehirns, aber auch mit seiner verletzlichen Seite: Was passiert bei einem Hirnschlag, wie wird er behandelt? Wie geht das Leben danach weiter? Darüber erzählen in "Herzfrequenz" Betroffene, Angehörige und Fachpersonen. Die neuen Folgen sind anlässlich des Welt-Hirnschlag-Tags ab dem 29. Oktober 2021 abrufbar.Unser Gehirn ist immer noch ein Faszinosum. Die Neurowissenschaften entschlüsseln erst schrittweise seine Fähigkeiten und Funktionsweise. Die 2. Staffel der Podcast-Serie "Herzfrequenz" der Schweizerischen Herzstiftung geht den wissenschaftlichen Erkenntnissen über unsere Hochleistungsfabrik nach. Der Neuropsychologe Prof. Lutz Jäncke der Universität Zürich erklärt, wie uns ein Netzwerk von 80 bis 100 Milliarden Nervenzellen zu dem macht, was wir Menschen sind. Das Gehirn kann aber auch leiden, dann nämlich, wenn es aufgrund eines Hirnschlags nicht mehr genug Sauerstoff und Nährstoffe erhält. In der Schweiz passiert dies alle 30 Minuten. Betroffen sind auch junge Menschen. Wie es zu einem Hirnschlag kommt und wie die heutige Medizin den Notfall Hirnschlag behandelt, erklären der Neurologe Prof. Marcel Arnold vom Inselspital Bern und der Kardiologe Prof. Michael Kühne vom Universitätsspital Basel.Drei Hirnschläge, drei Schicksale"Ein Hirnschlag ist immer ein sehr persönliches Schicksal", sagt die Projektleiterin Saskia Zahnd, "weshalb wir auch Betroffenen unbedingt das Wort geben wollen." Hirnschlagpatient*innen und Angehörige erzählen im Podcast, wie sie ihren Hirnschlag erlebt haben und wie er bis heute das Leben verändert hat. Die Geschichten sind völlig unterschiedlich. Eine junge Frau erlebt den Hirnschlag in den Ferien in Frankreich und kann nach der Rehabilitation wieder uneingeschränkt ihrem Beruf nachgehen. Die zweite Betroffene hingegen wird die Arbeit als selbständige Grafikerin nie mehr ausüben können und muss sich im Leben komplett neuorientieren. Die dritte Geschichte erzählt von einem Familienvater und Firmeninhaber, der nach schwerster Behinderung und einem Jahr Rehabilitation Unglaubliches vollbracht hat: Dank der aufwändigen Therapie mit Logopäd*innen, Neurolpsycholog*innen und Ergotherapeut*innen steht er heute wieder mit beiden Füssen auf dem Boden und leitet weiterhin seine Firma. Neben berührenden Porträts liefert der Podcast auch wertvolle Tipps, wie jeder und jede einem Hirnschlag vorbeugen und das Gehirn fürs Alter fit halten kann.Wo die Folgen abrufbar sindDie 2. Staffel der Podcast-Serie "Herzfrequenz" zum Thema Hirnschlag wird am Welt-Hirnschlag-Tag vom 29. Oktober 2021 lanciert. Sie ist im Auftrag der Schweizerischen Herzstiftung mit Franziska Engelhardt von der Podcastschmiede produziert worden. Weiterhin abrufbar ist auch die 1. Staffel zum Thema "Herzinfarkt", wo in sechs Folgen Expert*innen, Betroffene und Angehörige die unterschiedlichen Facetten dieses Ereignisses zur Sprache bringen. Die Podcast-Serie "Herzfrequenz" und alle Folgen sind auf der Webseite der Schweizerischen Herzstiftung unter www.swissheart.ch/podcast zu finden oder auf den gängigen Audio-Plattformen wie Spotify oder Apple-Podcast.Zum Trailer der 2. Staffel (https://player.captivate.fm/episode/5a264400-ae10-43c7-852a-dddfa4d195a4)Bilder und Text sind abrufbar unter www.swissheart.ch/medienPressekontakt:Peter Ferloni, Leiter KommunikationSchweizerische HerzstiftungTelefon 031 388 80 85ferloni@swissheart.chOriginal-Content von: Schweizerische Herzstiftung / Fondation Suisse de Cardiologie / Fondazione Svizzera di Cardiologia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100011669/100880080