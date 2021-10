Mladá Boleslav (ots) -› Zweites ŠKODA Modell auf Basis der speziell für Indien entwickelten MQB-A0-IN-Plattform› Zwei leistungsstarke und effiziente TSI-Motoren zur Auswahl› Bis zu sechs Airbags und zahlreiche Assistenzsysteme› Volkswagen Konzern investiert insgesamt eine Milliarde Euro in das von ŠKODA AUTO verantwortete INDIA 2.0-ProjektŠKODA AUTO stellt nach dem KUSHAQ noch in diesem Jahr das zweite Modell seiner Produktoffensive für den indischen Markt vor. Der neue ŠKODA SLAVIA rundet das Limousinenangebot des tschechischen Autoherstellers nach unten hin ab und bietet markentypisch großzügige Platzverhältnisse. Für die Mittelklasselimousine im A0-Segment sind zwei leistungsstarke und effiziente TSI-Motoren sowie eine umfangreiche Sicherheitsausstattung mit bis zu sechs Airbags und zahlreichen Assistenzsystemen erhältlich. Der Volkswagen Konzern investiert insgesamt eine Milliarde Euro in das von ŠKODA AUTO verantwortete INDIA 2.0-Projekt.Mehr Informationen sowie Bild- und Videomaterial zum neuen ŠKODA SLAVIA stehen als Pressemappe (http://www.skoda-media.de/pmappen/0//) bereit. Darüber hinaus ist der Pressemappentext in dieser Meldung unter ,Weitere Inhalte' als Download abrufbar.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5057655