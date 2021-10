Mit der Akquisition von GEM Plastics Limited erweitert Schütz im Bereich Industrieverpackungen sein Produktportfolio und baut sein Angebot für Kunden in Irland und dem Vereinigten Königreich weiter aus. Der Hersteller von Transportverpackungen Schütz hat einen Kaufvertrag über 100 % der Anteile an der irischen GEM Plastics Limited unterzeichnet. Das Unternehmen mit Sitz in Cavan, Republik Irland, stellt seit über 30 Jahren Industrieverpackungen aus Kunststoff her. Beliefert werden insbesondere die Branchen Chemie, Schmiermittel, Lebensmittel und Getränke sowie Pharmazie. Das umfangreiche Produktprogramm ...

