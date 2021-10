Frankfurt (www.fondscheck.de) - Kursgewinne von Dow Jones und S&P 500 in den USA haben die Stimmung am Markt auch in Frankfurt getragen, so die Deutsche Börse AG.So strebe der DAX der 16.000er Marke entgegen, nachdem er in der Vorwoche zeitweise noch unter 15.000 Punkten notiert habe. "Die Aktienmärkte versuchen, nach oben auszubrechen, wenn auch langsam", berichte auch Jan Duisberg von der ICF Bank. "Diese Tendenz nach oben wird vor allem von den US-Börsen getrieben und macht in dem weiter inflationären Umfeld auch Sinn." In den vergangenen sechs Wochen schon habe der US-Markt deutlich stärker zugelegt, auch wenn dort an der NASDAQ noch keine neuen Rekorde erzielt worden seien. ...

