DJ Boeing produziert trotz Wachstums unerwartet deutlichen Verlust

Von Tomi Kilgore

NEW YORK (Dow Jones)--Boeing hat den Umsatz im dritten Quartal trotz schwächerer Rüstungsgeschäfte gesteigert und seine Verluste eingegrenzt. Der Luftfahrtkonzern meldete 132 Millionen Dollar Verlust oder 19 Cent pro Aktie, nachdem im Vorjahr noch ein Fehlbetrag von 466 Millionen Dollar oder 79 Cent pro Aktie zu Buche gestanden hatte. Bereinigt um Einmaleffekte belief sich der Verlust pro Aktie auf 60 Cent. Das ist dreimal so hoch wie der von Factset erhobene Analysten-Konsens, der ein Minus von 20 Cent je Aktie vorsah.

Der Umsatz stieg um 8,1 Prozent auf 15,28 Milliarden Dollar. Er blieb damit ebenfalls deutlich hinter der Factset-Konsensschätzung von 16,37 Milliarden Dollar zurück. Während das Geschäft mit Verkehrsflugzeugen um 24 Prozent wuchs - hier hatten Analysten dennoch 1,3 Milliarden Dollar mehr Einnahmen erwartet - sank der Umsatz im Bereich Verteidigung, Raumfahrt und Sicherheit um 3 Prozent, auch dies etwas mehr als befürchtet. Unerwartet hoch fiel mit 14 Prozent das Wachstum im Bereich Global Services aus.

Der freie Cashflow verbesserte sich deutlich auf minus 507 Millionen Dollar in diesem Jahr von minus 5,08 Milliarden Dollar vor einem Jahr. Analysten hatten mit mehr als doppelt so hohen Mittelabflüssen gerechnet.

"Wir sorgen für Stabilität in allen unseren Geschäftsbereichen, investieren in unsere Zukunft und positionieren unsere Teams so, dass sie bei einer Markterholung für unsere Kunden liefern können", sagte CEO David Calhoun. "Die Nachfrage im kommerziellen Markt gewinnt weiter an Fahrt."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2021 08:18 ET (12:18 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.