Wien (www.fondscheck.de) - Der globale Asset Manager Ninety One hat zum 1. Oktober 2021 das deutsche Kundenservice-Team mit der Berufung von Kevin Troesch als Client Associate um einen neuen Mitarbeiter verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Damit wachse die Größe des in Frankfurt ansässigen Teams, das für Deutschland und Österreich verantwortlich sei, nun auf insgesamt neun Mitarbeiter. Dies spiegele die zunehmende Bedeutung des kontinentaleuropäischen Geschäfts und speziell das wachsende Kundeninteresse in Deutschland und Österreich wider. Troesch berichte an Oliver Schulz. ...

