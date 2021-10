Berlin (ots) -



Die frühere Linkspartei-Vorsitzende Katja Kipping hat sich rund einen Monat nach dem schwachen Abschneiden ihrer Partei bei der Bundestagswahl und am Rande einer Linksfraktionsklausur kritisch zum Wahlkampf der Linken geäußert. "Viele glaubten doch eher, dass uns der Nato-Austritt wichtiger sei als die Durchsetzung sozialer Sicherheit. Was dann an Richtigem im Wahlkampf auf den letzten Metern versucht wurde, ist durch unser Auftreten beim Afghanistan-Evakuierungseinsatz konterkariert worden", sagte Kipping der in Berlin erscheinenden Zeitung "nd.DerTag" (Donnerstagausgabe). Sie habe seinerzeit in der Fraktion vehement dafür geworben, dass die Linke dem Einsatz zustimmt. "Wenn in der Öffentlichkeit ankommt, uns seien Dogmen wichtiger als Menschenleben, verlieren wir", sagte die Bundestagsabgeordnete.



