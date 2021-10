Die US-Börsen dürften behauptet in den neuen Handelstag starten, wobei die leichten Zugewinne bei den Futures keine Euphorie erkennen lassen. Zumindest gute Stimmung ist allerdings durchaus angebracht, nachdem vor Börsenbeginn weitere starke Geschäftszahlen, darunter von Coca-Cola und McDonald's, gemeldet wurden. Der starke Trend bei den Q3-Zahlen scheint sich also fortzusetzen. Am Donnerstag nach Börsenschluss werden Apple und Amazon dann die Q3-Saison zumindest bei den Big-Tech-Werten beenden.

