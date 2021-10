An der Börse ist die Welt scheinbar wieder in Ordnung. Der DAX kann sich bis in den Bereich bei 15.800 Punkten vorarbeiten. Manche Marktteilnehmer hoffen bereits auf eine Jahresendrallye. Andere lassen sich von guten Quartalszahlen anlocken. Und obwohl sich die fundamentalen Aussichten eintrüben, die Konjunkturzahlen sprechen eine klare Sprache, steigen die Aktienkurse. Bekanntlich wird an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...