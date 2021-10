In letzter Zeit stabilisierte sich der Aktienkurs der ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003) und setzte zu einer Erholung seit Anfang Oktober an. Bestimmt half dabei auch der Ausbau der Beteiligung der PELABA Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG (Dr. Manfred Krüper) an der Encavis auf mehr als 10 %. Gemeldet am 18.10.2021. Und Encavis setzt währenddessen konsequent den Ausbau seines Portfolios fort: Baubeginn in Ringkøbing an der westlichen Nordseeküste mit Erzeugungskapazität von 12 MW Das ist erst der erste Schritt im Rahmen der strategischen Entwicklungspartnerschaft mit der GreenGo Energy Group a/s. ...

