… eher unbeeindruckt. Nach Quartalserlösen von 1,9 Mrd. € (+ 20,3 %) will PUMA im Gesamtjahr währungsbereinigt um mindestens 25 % wachsen (zuvor: mindestens 20 %). Der Konzern stellt "anhaltende Markendynamik" und "operative Flexibilität" in den Vordergrund.



Regional herausragend waren + 64,8 % beim Verkauf in Nord- und Südamerika im Neunmonatszeitraum, in dem sich Asien/Pazifik um 18,6 % und EMEA um 32,7 % erholten. Beim EBIT werden nun 450 bis 500 Mio. € anvisiert, nachdem man das operative Ergebnis des dritten Quartals von 190 auf 229 Mio. € ausbauen konnte.



CEO Bjørn Gulden wies auf die Hürden hin, die im Quartal zu überwinden waren. Lockdown im wichtigen Produktionsland Vietnam, problematische Situation in der weltweiten Logistik mit hohen Frachtraten und "schwierige Marktsituation in China".



Die Analysten blieben eher unbeeindruckt. Goldman Sachs beließ das Kursziel auf 130 €, RBC erneuerte 115 € und UBS wiederholte das Kursziel 117 €.



Auf Xetra werden 105,30 € markiert (+ 2,7 %).



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



