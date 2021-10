Mit Nigeria geben jetzt insgesamt sieben Entwicklungs- und Schwellenländer eine digitale Zentralbankwährung aus. Was erhoffen sich diese Staaten davon und was hindert eigentlich die großen Volkswirtschaften daran, es ihnen gleichzutun? Nigeria hat mit dem E-Naira in Rekordzeit eine digitale Zentralbankwährung geschaffen. Geholfen hat dabei das karibische Fintech-Unternehmen Bitt. Die Firma aus Barbados hatte zuvor schon mit DCash eine digitale Zentralbankwährung für die ostkaribischen Wirtschafts- und Währungsunion konzipiert. Die Vergabe war jedoch nicht unumstritten. Der Verband der nigerianischen Computerbranche kritisierte...

Den vollständigen Artikel lesen ...