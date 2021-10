Die Rohölvorräte in den USA stiegen in der am 22. Oktober zu Ende gegangenen Woche um 4,267 Millionen Barrel, nachdem sie in der Vorwoche um 0,431 Millionen Barrel gesunken waren, und lagen damit über den Schätzungen der Analysten, die einen Anstieg um 1,914 Millionen Barrel erwartet hatten. Die Cushing-Rohölvorräte gingen um 3,899 Millionen Barrel zurück, nach einem Rückgang von 2,32 Millionen Barrel in der Vorwoche. Die Benzinvorräte gingen um 1,994 Millionen Barrel zurück, nachdem sie im vorangegangenen ...

