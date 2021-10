Die Aktien von Microsoft haben am Mittwoch infolge starker Quartalszahlen ein weiteres Rekordhoch erreicht. Sie preschten erstmals über die Marke von 320 Dollar vor, in der Spitze kosteten sie zuletzt 324 Dollar. Ein Plus von 4,5 Prozent machte sie zum Klassenbesten im New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial.Im Ranking der wertvollsten Firmen der Welt schloss der Konzern damit weiter auf zu Apple, weil sich die Papiere des iPhone-Herstellers am Mittwoch mit 0,3 Prozent im Minus bewegten. Mittlerweile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...