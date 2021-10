Die Pentracor GmbH befindet sich operativ weiterhin auf der Überholspur: Mit 0,32 Mio. EUR erzielte das brandenburgische Medizintechnikunternehmen in Q3-2021 eine neue Bestmarke beim Umsatz in seiner noch jungen Geschichte. Der Halbjahresumsatz lag wie erwartet bei 0,57 Mio. EUR. In den ersten neun Monaten desselben Jahres verzeichnete Pentracor mit rund 0,89 Mio. EUR sogar deutlich höhere Umsatzerlöse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...