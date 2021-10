Die USA vergrößern aktuell ihr Rekorddefizit in ihrer Außenhandelsbilanz mit Waren. Aber so richtig kräftig! In der US-Handelsbilanz sieht man laut heutiger Veröffentlichung der staatlichen Statistiker im September ein Defizit im Warenhandel in Höhe von 96,3 Milliarden Dollar. Also wurden alleine im Monat September für diese Summe mehr Waren in die USA eingeführt als ausgeführt. ...

