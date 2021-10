Am gestrigen Dienstag sind wir haarscharf an unserem Stopp Loss, entsprechend 15.800 DAX-Punkten auf Schlusskursbasis (vgl. heutiger Smart Investor Weekly), vorbeigeschrammt. Der Index stieg bis auf 15.781 Punkte und schloss letztlich bei 15.757 Punkten. Sollten wir auf oder über dieser "magischen" Marke schließen, wird unsere Absicherung in Form von 1.500 Stück des DAX-Short-Knockout-Zertifikats (WKN: DV3AXS, akt. Kurs: 13,32 EUR) unmittelbar zum Schlusskurs veräußert. Erhalten Sie Zugriff zu diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...