(shareribs.com) New York 27.10.2021 - Erstmals seit Jahrzehnten wurde in den USA ein Zuschuss für die Forschung an psychedelischen Pilzen im Zusammenhang mit Suchttherapie vergeben. In Detroit wird über die Entkriminalisierung abgestimmt. Wie die Johns Hopkins University in der vergangenen Woche mitteilte, haben die National Insitutes of Health der Universität einen Forschungszuschuss im Umfang von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...