Der SMI verliert bis Börsenschluss SMI 0,49 Prozent auf 12'087,45 Punkte.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch klar im Minus abgeschlossen. Nach den jüngsten Avancen hätten die Anleger an den europäischen Börsen zur Wochenmitte eine Verschnaufpause eingelegt, so auch in der Schweiz, hiess es am Markt. Besonders stark belasteten die Abgaben der Pharmaschwergewichte Novartis und Roche den Leitindex SMI. Die Anleger hätten ihre Blicke auch bereits...

