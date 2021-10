In der zurückliegenden Woche erzielte das Strategiedepot Aktien Spekulativ eine erhebliche Wertsteigerung um + 2,8 %, womit der Anstieg des MSCI WORLD (Euro)-Indexes um + 1,0 % deutlich übertroffen wurde. Diese Outperformance war vor allem ein Resultat des weiterhin sehr positiven Verlaufs der Unternehmensberichtsvorlagen in den USA und Europa zum 3. Quartal, wodurch auch selbst die in der letzten Woche erneut eingetretenen Zinserhöhungen an den internationalen Anleihemärkten (z.B. 10 Jahres-Rendite öffentlicher US-Treasuries + 12 Stellen auf 1,64 %) klar ...

